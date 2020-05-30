Источник: власти Челнов проводят совещание по поводу ситуации на предприятии «КамгэсЗЯБ»

В Татарстане готовятся провести рабочее совещание для обсуждения ситуации, возникшей на предприятии «КамгэсЗЯБ».

По информации источника «Реального времени», в нем примут участие мэр города Наиль Магдеев, генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов, члены исполкома, центра занятости, прокурор и представители администрации предприятия.

Ранее рабочие «КамгэсЗЯБ» обвинили топ-менеджеров компании в умышленном банкротстве завода. По словам рабочих, полумиллиардный кредит «растворился в недрах «Камгэса». Следственный комитет заподозрил руководство ООО «КамгэсЗЯБ» в злоупотреблении полномочиями и начал проводить проверку.

