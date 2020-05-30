Следком РТ заподозрил руководство «КамгэсЗЯБ» в злоупотреблениях с кредитом полмиллиарда

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Следственный комитет заподозрил руководство ООО «КамгэсЗЯБ» в злоупотреблении полномочий. Проверку провели после публикации в СМИ обращения рабочих.

По версии следствия, топ-менеджеры предприятия получили кредит в 500 млн рублей в 2013 году на покупку имущественного комплекса ПАО «Камгэсэнергострой». Комплекс приобрели за 280 млн рублей, однако остаток не стали перечислять, а оставили из на расчетном счете «Камгэсэнергостроя», который является учредителем «КамгэсЗЯБ».

Следователи считают, что из-за этого предприятие не получило 220 млн рублей. Из-за этого на заводе накопилась задолженность на один миллиард рублей, что привело к банкротству и сокращению 311 рабочих.

Также следователи установили, что дол по зарплате у предприятия составляет более 10 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.



Напомним, что рабочие «КамгэсЗЯБ» обвинили топ-менеджеров компании в умышленном банкротстве завода. По словам рабочих, полумиллиардный кредит «растворился в недрах «Камгэса».



