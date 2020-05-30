В России нашли более 1 тысячи не учтенных в основной статистике погибших с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В России выявили 1 138 случаев смерти, когда COVID-19 был неосновной причиной смерти.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, люди, умершие от болезней, которыми страдали в течение жизни, но у них был выявлен коронавирус, вошли в третью группу по учету смертности. «Эта группа оценивается в 1 138 случаев, но это пока не COVID, другая причина смерти, скажем, инфаркт миокарда, но патологоанатомические вскрытия в этой части продолжаются», — сказала она.

Отметим, что согласно новым рекомендациям Минздрава РФ, такие случаи, когда коронавирус не является причиной смерти, также должны учитываться в статистике, передает «Интерфакс».

За прошедшие сутки в России выявили 8 572 новых случая коронавируса, выздоровели 8 264 человека. Число зараженных выросло до 387 623, а выздоровевших — до 159 257 человек. Вчера было зафиксировано 232 новых смертельных случая. Всего, по последним данным, от коронавируса умерли 4 374 россиянина.

