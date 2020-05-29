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США прекращают взаимодействие с ВОЗ

22:25, 29.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
США прекращают взаимодействие с ВОЗ
Фото: pixabay.com

США прекращают все отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и переводят свои средства другим организациям, занимающимся вопросами здравоохранения.

По словам президента США Дональда Трампа, это связано с отказом ВОЗ проводить требуемые реформы, пишет RT.

До этого американский лидер направлял письмо руководителю ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором заявлял, что администрация президента США провела расследование реагирования организации на ситуацию с COVID-19.

В частности, в сообщении говорилось о том, что проверка выявила опасения, на которые должна была реагировать ВОЗ, «особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР».

Ранее в США сравнивали реакцию Китая на коронавирус с реагированием Советского Союза на катастрофу на Чернобыльской АЭС. Советник президента О'Брайен увидел сходство в попытке китайских властей скрыть вирус с аналогичной реакцией руководства СССР на аварии в Чернобыле.

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