Главное о коронавирусе на 25 мая: тревожный прогноз Роспотребнадзора и пострадавший ИП Депардье

Фото: Реальное время

Ураза-байрам без прихожан и новые очаги заражения

За последние сутки в Татарстане подтвердились 62 новых случая COVID-19, из них завозных — два, контактных — 60. 12 человек госпитализированы, 50 лечатся на дому с легкой или бессимптомной формами заболевания.

Среди заболевших один несовершеннолетний. Десяти пациентам от 18 до 30 лет, 26 — от 30 до 50. В возрастной категории от 50 до 60 находятся 14 человек, 10 — в категории от 60 до 70. Еще один пациент — в категории от 70 до 80. Больше всего заболевших в Казани (28 человек) и в Набережных Челнах — 10.

Всего в Татарстане зарегистрировано 2 849 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 1 959 человек, из них 52 — за прошедшие сутки. Смертельных случаев — 10.

Для больных COVID-19 планируют развернуть койки в казанской больнице №16. Фото inkazan.ru

Татарстан остается на 15-м месте по числу заболевших среди регионов России.



Ураза-байрам прошел без прихожан, в онлайн-режиме.

В Набережных Челнах источником заражения коронавирусом стали лифты в многоквартирных домах. Об этом сообщил главный санврач города.

Татарстан отменил обязательную обсервацию для приезжающих из других регионов при наличии справки об отсутствии коронавируса.

На поддержку Татарстана в связи с распространением коронавируса выделили 13,6 млрд рублей. Это максимальная сумма среди регионов, у которых снизились поступления в бюджет из-за пандемии.



Для больных COVID-19 планируют развернуть койки в казанской больнице №16.

Депардье — пострадавший, в Новосибирске — жесткий ответ на вечеринки

За последние сутки в России выявлено 8 946 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 499 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 353 427, а выздоровевших — до 113 299 человек.

Зафиксировано 153 новых смертельных случая. На данный момент от коронавируса умер 3 541 россиянин.



Топ регионов России по числу заболевших

Глава Роспотребнадзора ждет роста смертности от коронавируса в России.

Глава Новосибирской области поручил полиции жестче реагировать на уличные вечеринки.

Коронавирусом заразился глава Республики Тува Шолбан Кара-оол. Он в больнице, но продолжает работать дистанционно.

В Красноярске глава Минздрава ушел на карантин после выявления коронавируса у его сотрудника.

В Приморье отец увел троих детей в лес, чтобы переждать пандемию.

В Крыму приезжающих предложили заселять в обсерватор за их счет, а также обязать сдавать платный тест.

ИП Жерара Депардье в России признали пострадавшим от коронавируса.

В Астрахани в интернате для престарелых 124 человека заболели COVID-19.

ИП Жерара Депардье в России признали пострадавшим от коронавируса. Фото: commons.wikimedia.org / Cruks

В России к сегодняшнему дню провели более 8,9 миллиона тестов на коронавирус.

Вывозных рейсов в Россию ждут еще более 60 тысяч человек. Больше всего наших соотечественников сейчас «застряли» в Таиланде, США и Индии.



Пациенты и персонал психбольницы в Северной Осетии заразились COVID-19.

Коронавирус сравнили с Чернобылем

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 5 503 459. Умерли 346 774 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 686 436). На второй строчке — Бразилия (365 213), Россия на третьем месте (353 427). На четвертом месте — Испания (282 852) , на пятом — Великобритания (259 559)

В Германии регионы снимают ограничения.

Власти Чехии заявили, что полностью справились с эпидемией.

Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату на разработку лекарства от коронавируса.

В США сравнили реакцию Китая на коронавирус с реагированием Советского Союза на катастрофу на Чернобыльской АЭС. Советник президента О'Брайен увидел сходство в попытке китайских властей скрыть вирус с аналогичной реакцией руководства СССР на аварии в Чернобыле.

Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату на разработку лекарства от коронавируса. Фото facebook.com/WhiteHouse

В Хорватию приехали первые с начала пандемии туристы из Чехии.

Около 40 граждан Бельгии подали иск против государства из-за мер изоляции: по их мнению, ограничение личных свобод противоречит Конвенции о правах человека.

Полиция Вены застала президента Австрии с женой за столиком кафе после 23.00 в нарушение правил (в это время рестораны должны быть закрыты). Президенту ничего не грозит, а вот хозяину заведения могут назначить штраф в 30 тысяч евро.

Ольга Плешкова