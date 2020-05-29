РБК: Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК. Постановление об этом, согласно данным источников, уже подписано, и в ближайшее время Кабмин объявит об этом.

Подробности пока неизвестны.

О том, чтобы СМИ включили в число отраслей экономики, наиболее пострадавших от COVID-19, попросил президент Татарстана Рустам Минниханов. С подобной просьбой в апреле к нему обратились республиканские медиа.

