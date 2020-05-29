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Впервые число смертей от коронавируса превысило 200 случаев за сутки

10:51, 29.05.2020
Впервые число смертей от коронавируса превысило 200 случаев за сутки

За сутки в России от коронавируса скончались 232 человека. Об этом говорят данные федерального штаба.

Ранее количество смертей за сутки не превышало 200 человек.

Выявлено 8 572 новых случаев заболевания в 84 регионах. Всего на сегодняшний день число заболевших составляет 387 623. Всего от инфекции скончались 4 374 человека. Выздоровели 159 257 человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова спрогнозировала серьезный рост смертности от коронавируса в мае. По ее словам, официальные данные по причинам смертности в апреле появятся 29 мая.

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