Впервые число смертей от коронавируса превысило 200 случаев за сутки

За сутки в России от коронавируса скончались 232 человека. Об этом говорят данные федерального штаба.

Ранее количество смертей за сутки не превышало 200 человек.

Выявлено 8 572 новых случаев заболевания в 84 регионах. Всего на сегодняшний день число заболевших составляет 387 623. Всего от инфекции скончались 4 374 человека. Выздоровели 159 257 человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова спрогнозировала серьезный рост смертности от коронавируса в мае. По ее словам, официальные данные по причинам смертности в апреле появятся 29 мая.

