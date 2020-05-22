Голикова прогнозирует серьезный рост смертности от коронавируса в мае

Показатель смертности в России из-за COVID-19 серьезно вырастет в мае. Об этом на онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае, об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем», — сказала Голикова.

По ее словам, официальные данные по причинам смертности в апреле появятся 29 мая.

«Мы в общем никогда не скрывали ситуацию со смертностью в России», — отметила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что в России при установлении причин смерти опираются на международные требования, которые 20 апреля сформированы Всемирной организацией здравоохранения.

На совещании Путин призвал восстановить работу с пациентами с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.