В Казани прокуратура выявила сайт по продаже дипломов студентам

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Казани установила владельца сайта по продаже дипломных работ, рефератов и сочинений. Против него возбуждено административное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав». Также ведомство направило информацию в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий тех, кто разместил информацию о продаже научных работ.

Как рассказали в прокуратуре РТ, по закону приобретение контрафактных экземпляров объектов авторского права влечет уголовную ответственность. Распространение информации о продаже курсовых, дипломных работ, рефератов и сочинений также считается неправомерным, поскольку склоняет пользователей к совершению противоправных действий.

Ведомство обратилось в Вахитовский районный суд Казани с иском о признании данной информации запрещенной к распространению и ограничении доступа к интернет-ресурсу.

Ранее в Альметьевске прокуратура выявила семь сайтов по продаже поддельных дипломов о среднем специальном и высшем образовании.

