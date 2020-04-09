Новости общества

18:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Альметьевске прокуратура остановила торговлю дипломами об образовании

11:56, 09.04.2020
В Альметьевске прокуратура остановила торговлю дипломами об образовании
Фото: скриншот

В Альметьевске прокуратура выявила 7 сайтов по продаже поддельных дипломов о среднем специальном и высшем образовании.

Доступ к сайтам был доступен неограниченному количеству пользователей. По мнению прокуратуры, размещение подобной информации формирует у пользователей отношение к возможности и допустимости нарушения законов РФ и побуждает к совершению преступлений.

Ведомство обратилось в суд с иском о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров