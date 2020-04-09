В Альметьевске прокуратура остановила торговлю дипломами об образовании

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В Альметьевске прокуратура выявила 7 сайтов по продаже поддельных дипломов о среднем специальном и высшем образовании.

Доступ к сайтам был доступен неограниченному количеству пользователей. По мнению прокуратуры, размещение подобной информации формирует у пользователей отношение к возможности и допустимости нарушения законов РФ и побуждает к совершению преступлений.

Ведомство обратилось в суд с иском о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России. Суд удовлетворил требования прокуратуры.