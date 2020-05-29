Казань вошла в пятерку самых некурящих городов России

Фото: Максим Платонов

Казань вошла в пятерку самых некурящих городов России по мнению пользователей соцсетей. Такие данные приводит российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Казань заняла пятое место среди самых некурящих городов России. Самыми некурящими городами названы Сочи и Ялта. Тройку замыкает Севастополь, за ним идет Санкт-Петербург.

За Казанью в рейтинге значатся Геленджик, Уфа и Калининград. Замыкают десятку Владивосток и Самара, передает tvil.ru



Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что у курильщиков коронавирус протекает в более тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием.

