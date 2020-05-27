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У курильщиков коронавирус часто протекает в тяжелой форме — Роспотребнадзор

06:41, 27.05.2020
У курильщиков коронавирус часто протекает в тяжелой форме — Роспотребнадзор
Фото: Рината Назметдинова

У курильщиков коронавирус протекает в более тяжелой форме. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что курение негативно влияет на способность организма справиться с болезнью.

«Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», — передает RT сообщение ведомства.

Также сигареты повышают вероятность занести инфекцию через рот.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич развенчал самые расхожие мифы о вирусе и о взаимоотношениях общества с ним.

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