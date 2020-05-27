У курильщиков коронавирус часто протекает в тяжелой форме — Роспотребнадзор
У курильщиков коронавирус протекает в более тяжелой форме. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что курение негативно влияет на способность организма справиться с болезнью.
«Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», — передает RT сообщение ведомства.
Также сигареты повышают вероятность занести инфекцию через рот.
Ранее депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич развенчал самые расхожие мифы о вирусе и о взаимоотношениях общества с ним.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым