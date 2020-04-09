«Казаньоргсинтез» перенес проведение годового собрания акционеров
Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» перенес годовое общее собрание акционеров, назначенное на 16 апреля. Решение было принято на внеочередном заседании совета директоров, состоявшемся в заочном формате.
Перенос собрания связан с эпидемиологической ситуацией в России и мире, а также с невозможностью проведения собрания в форме совместного присутствия акционеров из-за продления режима самоизоляции в Татарстане.
О новой дате собрания, а также формате его проведения будет сообщено дополнительно в порядке, предусмотренном законодательством России.
Ранее сообщалось, что «Казаньоргсинтез» продолжает выпуск продукции в течение нерабочего апреля.ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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