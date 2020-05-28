Наиль Магдеев о компании «Акульчев»: «Надо посмотреть, чем мы можем помочь»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил кондитерскую фабрику «Акульчев» и предложил помощь в восстановлении цеха после пожара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам генерального директора фабрики Сергея Акульчева, от огня пострадали 5 линий из 7, линии для производства печенья и мягких вафель находились в другом помещении. Для того, чтобы восстановить автоматизированные производственные линии, компании потребуется 1,5 года. Наладить работу в ручном режиме можно за 3 месяца.

Магдеев отметил, что фабрика — социально ответственное предприятие: с начала пандемии COVID-19 ни один сотрудник не был уволен или сокращен. Он подчеркнул, что «Акульчев» — это узнаваемый бренд Набережных Челнов.

«Надо посмотреть, чем мы можем помочь, чтобы бизнес продолжал работать. Пожар может случиться у любого предприятия. Коллектив работает в 4 смены 24 часа. Это рабочие места наших челнинцев. У компании есть спрос на продукцию: предприятие отправляет товар в страны Европы. Как такому предприятию не помочь?» — поддержал Акульчева мэр города.

Магдееву представили линию по производству мягких вафель «Мяфли» и печенья «Купелька». Фабрика экспортирует 15% продукции в Армению, Азербайджан, Казахстан, Израиль, Палестину, Белоруссию, Германию, США, Китай, страны Прибалтики.

Сегодня в компании нет ни одного болеющего Cоvid-19. Те, кто болел, выздоровели и вернулись на работу, сообщил Акульчев. Сейчас на кондитерском комбинате работают 800 человек.

Пожар на фабрике «Акульчев» произошел 22 мая. Причины устанавливаются. При тушении пожара, прикрывая собой подчиненных, получил сильные ожоги командир отделения ПСЧ-56 Иван Нечаев.

