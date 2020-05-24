Командир отделения получил ожоги, прикрыв собой подчиненных на пожаре на фабрике «Акульчев»

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

При тушении пожара в Набережных Челнах получил термические ожоги командир отделения ПСЧ-56 Иван Нечаев. Он госпитализирован в ожоговое отделение БСМП города, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану.

Ночью 22 мая в производственном цехе хлебобулочно-кондитерской фабрики «Акульчев» произошел пожар. В 22.33 к месту прибыли пожарные отделения ПСЧ-56.

Сотрудники звена ГДЗС ПСЧ-56 обнаружили участок открытого горения горючей упаковки и подали ствол РСК-50 на тушение пожара.

Затем газодымозащитники звена почувствовали повышение температуры, тепловизоры тоже показали увеличение температуры. Командир звена подал команду на выход звена. Когда пожарные стали выходить из помещения, упаковка вспыхнула с большим выбросом пламени.

Командир отделения ПСЧ-56 старший прапорщик внутренней службы Иван Нечаев следовал последним, он прикрыл собой двух подчиненных, с которыми шел в одном звене и в одной связке. И получил ожоги пламенем.

Как сообщили в пресс-службе компании «Акульчев», причины возгорания пока неизвестны.