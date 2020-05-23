В Набережных Челнах произошел пожар в цехе кондитерской фабрики «Акульчев»

В пятницу, 22 мая, в 22:15 в производственном цеху хлебобулочно-кондитерской фабрики «Акульчев» на ул. Полиграфической, дом 102 в Набережных Челнах произошел пожар. Об этом сообщает татарстанский главк МЧС по РТ.

В производственном цеху одноэтажного здания горела охладительная лента из пластика на предварительной площади 16 кв.м. В 23:07 из-за резкого выброса пламени и увеличения площади пожара ранг пожара повышен до №3. На месте пожара было создано 2 участка тушения. Предварительная площадь пожара 150 кв.м.

В 23:15 для защиты кровли пожар начали тушить с третьего участка. В 23:30 на одном из участков объявлена локализация. Работали 4 звена ГДЗС, на тушение подано 4 ствола РСК-50 и один лафетный ствол.

В полночь объявлена локализация на всех трёх участках. Всего к тушению пожара были привлечены 75 человек 20 единиц техники, в том числе от МЧС России — 54 человека и 15 единиц техники.

В 01:48 открытое горение ликвидировали. Причина пожара не установлена.

Газета «Реальное время» обратилась к Сергею Акульчеву за комментарием.