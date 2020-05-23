Компания «Акульчев» прокомментировала пожар в производственном цеху

Фото: ГУ МЧС по РТ

В ночь с 22 на 23 мая на кондитерской фабрике «Акульчев» произошло возгорание в производственном цеху. Все сотрудники, которые находились в этот момент на ночной смене, были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет. Об этом газете «Реальное время» сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас проводится расследование для установления причины возгорания. Как уточнили в пресс-службе фабрики «Акульчев», это займет несколько дней.

«Со своей стороны хотим поблагодарить сотрудников МЧС за оперативную и добросовестную работу, благодаря которой нам удалось достаточно оперативно устранить возгорание», — говорится в сообщении.

Площадь пожара по предварительным оценкам составила 150 кв. м., тушили его 75 человек.



