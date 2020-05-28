На «Нижнекамскнефтехиме» поздравили работников с предстоящим Днем химика

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» поздравило работников предприятия с профессиональным праздником. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции праздничное мероприятие прошло в необычном формате. Руководители компании, разделившись на три группы, выехали на основные заводы и на рабочих местах, но в праздничной атмосфере, вручили награды лучшим работникам.



На заводе синтетического каучука почетные грамоты и благодарственные письма вручали генеральный директор компании Айрат Сафин и его помощник по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина. Они поздравили коллектив завода с праздником и пожелали преодоления всех трудностей, благополучия и дальнейшей успешной работы.

Сотрудников завода пластиков поздравляли главный инженер Ирек Аглямов, заместитель генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью Борис Аверьянов. На завод этилена прибыли заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов, директор по производству Олег Нестеров, директор по экономике и финансам Алла Евстафьева.



В подобном формате, соблюдая все меры профилактики, чествование работников компании пройдет во всех структурных подразделениях. Отличившихся нефтехимиков отметят грамотами и денежными вознаграждениями.

Поздравления, денежные вознаграждения, почетные грамоты и дипломы в честь профессионального праздника — Дня химика работники «Нижнекамскнефтехима» получают ежегодно.

