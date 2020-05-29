Президент Татарстана прибыл на производственные площадки «Казаньоргсинтеза»

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в преддверии Дня химика, который отмечается в последнее воскресенье мая, президент Татарстана приехал на ПАО «Казаньоргсинтез».

На заводе Рустам Минниханов ознакомится с ходом реализации проектов Стратегической программы развития предприятия и встретится с трудовыми коллективами заводов по производству и переработке полиэтилена низкого давления, бисфенола А и этилена.

Президента республики сопровождают заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, советник генерального директора АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.



Традиционно в честь Дня химика устраивался большой праздник в Нижнекамске — центре химической промышленности республики. Но в условиях пандемии коронавируса массовые торжества пришлось отменить. Тем не менее президент Татарстана поздравит татарстанских химиков из центральной диспетчерской «Казаньоргсинтеза» в формате видеоконференцсвязи и проведет совещание с участием руководителей более 50 химических и нефтехимических предприятий, учебных заведений и других организаций.

Ранее «Реальное время» сообщало, что ПАО «Казаньоргсинтез» поддержало Республиканское общественное движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», волонтеры которого помогают татарстанцам во время пандемии.