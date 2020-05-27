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Глава Удмуртии сообщил, что заразился коронавирусом

18:26, 27.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Удмуртии сообщил, что заразился коронавирусом
Фото: скриншот

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел прямую трансляцию в соцсети «ВКонтакте», где рассказал о выявленном коронавирусе.

Руководитель республики рассказал, что недавно сдал тест и его результат оказался положительным.

«Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая», — цитирует Бречалова «Коммерсант».

Ранее коронавирус уже обнаружили у министра социальной политики и труда Удмуртии Татьяны Чураковой.

Напомним, ранее COVID-19 заподозрили у главы Чечни Рамзана Кадырова. Однако эти утверждения были опровергнуты.

ОбществоВластьМедицина Удмуртия
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