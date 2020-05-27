Нафиков поручил проконтролировать ситуацию с многодетной семьей, спасшейся от пожара и потерявшей дом

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил прокурору Пестречинского района проконтролировать ситуацию с соблюдением прав многодетной семьи из шести человек, которая спаслась от пожара.

В частности, правоохранителям нужно проконтролировать обеспечение семьи временным жильем, выплаты компенсации и матпомощь, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сегодня ночью в частном доме в деревне Колкомерка Пестречинского района произошел пожар. Вся семья, в которой есть и ребенок-инвалид, смогла вовремя эвакуироваться благодаря сработавшим пожарным извещателям. Их сигнал вовремя разбудил жильцов дома в тот момент, когда началось задымление. К моменту прибытия пожарных огнем были объяты частный жилой дом, бревенчатая баня, сарай и гараж. Все строения находились под общей двухскатной крышей.

