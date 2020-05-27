В РТ семья из шести человек спаслась из пожара, но лишилась дома
В Татарстане многодетная семья из шести человек спаслась при пожаре благодаря установленному пожарному извещателю. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.
Сегодня ночью в частном доме в деревне Колкомерка Пестречинского муниципального района произошел пожар. Вся семья, в которой есть и ребенок-инвалид, смогла вовремя эвакуироваться благодаря сработавшим пожарным извещателям. Их сигнал вовремя разбудил жильцов дома в тот момент, когда началось задымление.
Пожар начался около трех утра. Огонь стал распространяться с сарая и затем перекинулся на жилой дом. В доме были установлены четыре автономных пожарных извещателя. Во время пожара сработали два из них.
К моменту прибытия пожарных огнем были объяты частный жилой дом, бревенчатая баня, сарай и гараж. Все строения находились под общей двухскатной крышей. Потушить пожар удалось только в 4 часа 13 минут.
Предварительная причина возгорания — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Вся семья временно будет жить у родственников.
Ранее в Казани ночью сгорел дачный дом на улице Побежимова. Строение было заброшено.
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