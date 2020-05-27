Панарин про КХЛ: «Нет смысла платить большие деньги игрокам, если спорт не прибылен»

Российский хоккеист клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о различиях между американской лигой и КХЛ.

По его словам, в России спорт выглядит как благотворительность, потому что является неприбыльным делом.

«Хоккей можно рассматривать как бизнес-модель. Если говорить про НХЛ, то деньги здесь зарабатываются. Что касается КХЛ, денежные средства скорее вкладываются. Я считаю, что если спорт сам по себе не прибылен, то нет смысла платить большие деньги игрокам, потому что это уже получается благотворительность. На мой взгляд, если спорт работает как бизнес-модель и генерирует прибыль, тогда мы, как сотрудники, можем получать большие деньги», — приводит слова Панарина Forbes.

Панарин выступал за казанский «Ак Барс» в сезоне 2011/12 и в 15 матчах отметился 5 (1+4) набранными очками, после чего вернулся в «Витязь».

Перед началом текущего хоккейного года россиянин подписал контракт с «Рейнджерс» и вошел в число самых высокооплачиваемых хоккеистов мира. На момент приостановки сезона он возглавлял список лучших бомбардиров своего клуба.

В последнее время Панарин несколько раз отмечался с критикой в адрес российских властей. Также недавно хоккеист открыл собственный благотворительный фонд с бюджетом в 1 миллион долларов.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло масштабное интервью с Панариным.