Хоккеист Артемий Панарин открыл благотворительный фонд

Хоккеист сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин объявил об открытии своего благотворительного фонда. Соответствующая новость появилась на созданной в Instagram странице фонда Artemiy Panarin Fund.

«Благотворительный Фонд Артемия Панарина зарегистрирован и готов к работе! В профиле можете найти почту, куда уже можно отправлять запросы. Впереди у нас большой путь, вместе мы сможем многое», — говорится в сообщении фонда.

Напомним, недавно на одном из спортивных ресурсов вышло интервью с Панариным, где тот обещал создать свой благотворительный фонд с бюджетом в 1 миллион долларов.