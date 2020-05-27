Участники велопробега с помощью GPS-навигации нанесли на карту Казани надпись «ТАССР 100»

В Казани прошел велопробег, посвященный 100-летию образования ТАССР. Его участники нанесли на карту города надпись «ТАССР 100» с помощью GPS-навигации.

15 километров на велосипедах проехали глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, депутат Казгордумы Делюс Сиразетдинов, победитель конкурса «Учитель года России — 2017» Алмаз Хамидуллин и еще семь человек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, 27 мая 1920 года был подписан декрет «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике». В честь 100-летия ТАССР сегодня прошло заседание Государственного совета. «Реальное время» вело прямую трансляцию с мероприятия.

