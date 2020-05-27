Главное о коронавирусе на 27 мая: прокуратура РТ требует допвыплат медикам, в России кошку посадили на карантин
В РТ остался недельный запас защитных костюмов для медиков
За последние сутки в Татарстане подтвердились 54 новых случая COVID-19. Все они контактные. 20 человек госпитализированы, 32 лечатся дома с легкой или бессимптомной формами заболевания.
Среди заболевших пятеро детей. Четверым пациентам — от 18 до 30 лет, 21 — от 30 до 50. В возрастной категории от 50 до 60 находятся 14 человек, шестеро — в категории от 60 до 70. Четверым пациентам от 70 до 80 лет.
Больше всего заболевших в Казани (39 человек). Четверо пациентов лечатся в Атнинском районе, трое — в Набережных Челнах. По двое заболевших в Лаишевском, Нижнекамском, Пестречинском районах. По одному — в Буинском и Зеленодольском районах РТ.
Всего в Татарстане зарегистрировано 2 966 случаев заболевания. Жертвами коронавируса стали 10 человек.
Татарстан на 15-м месте по числу заболевших среди регионов России.
- В Набережных Челнах уровень заболеваемости выше среднего по Татарстану.
- Прокуратура в Набережных Челнах потребовала выплатить надбавки медикам скорой помощи. В апреле без допвыплат там остались шесть фельдшеров и пять водителей.
- Марина Патяшина выразила уверенность, что жара поможет справиться с пандемией коронавируса. Она также не исключила возврат к более жестким ограничительным мерам.
- Разработаны рекомендации по работе фитнес-клубов и бассейнов. Тренажеры рекомендовано расставить на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. В бассейнах владельцы должны гарантировать не менее 5 кв. м площади зеркала воды или 10 кв. м дорожки на каждого клиента.
- В Татарстане остался недельный запас защитных костюмов для медиков.
- Прокурор РТ предложил оказывать адресную помощь малоимущим, у которых нет денег на маски и перчатки.
- Руководитель Роспотребнадзора не подтвердила того, что лифты могут стать источником заражения.
Определена дата Парада Победы и «Бессмертного полка»
За последние сутки в России выявлено 8 338 новых случаев коронавируса, выздоровели 11 079 человек.
Таким образом, число зараженных выросло до 370 680, а выздоровевших — до 142 208 человек.
Зафиксирован 161 новый смертельный случай. На данный момент от коронавируса умерли 3 968 россиян.
Топ регионов России по числу заболевших
- Парад Победы, отложенный из-за коронавируса, пройдет 24 июня, а марш «Бессмертного полка» — 26 июля.
- Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него. Согласно документу, госпитализировать нужно тех, у кого состояние оценивается как средней степени тяжести, тяжелое или крайне тяжелое.
- По данным Минздрава РФ, 101 врач в России умер от коронавируса. В «Списке памяти», который врачи ведут на общественных началах, 302 имени.
- Заболевшую COVID-19 российскую кошку Всемирная организация по охране здоровья животных отправила на карантин.
- Роспотребнадзор: у курильщиков коронавирус протекает в тяжелых формах.
- В доме престарелых на Алтае выявили шесть случаев коронавируса. Пятеро заболевших — его сотрудники.
- Власти Севастополя разрешили гражданам выезжать из региона, если они предоставят доказательства необходимости поездки.
- Чиновники оценили план восстановления российской экономики в 8 трлн рублей.
- Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что регионы получили все необходимые средства для дополнительных выплат медикам за май.
- Кадыров опубликовал фото и видео с заседания оперштаба. Ранее в СМИ сообщали, что он заразился коронавирусом и находится в одной из московских больниц.
- Министр строительства Владимир Якушев вылечился от коронавируса.
- В Москве отменили штрафы пожилым людям за выход на балкон во время самоизоляции.
Коронавирус лучше адаптируется к человеческим клеткам
По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 5 689 220. Умерли 350 547 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 725 275). На второй строчке — Бразилия (394 507), Россия на третьем месте (370 680). На четвертом месте — Испания (283 339) , на пятом — Великобритания (265 227).
- В Японии начались выплаты пособий — по 100 000 иен ($930).
- Южная Корея вводит масочный режим в такси и самолетах.
- Премьер-министр Британии Борис Джонсон и глава ВОЗ выступили за независимое расследование причин и обстоятельств вспышки коронавируса.
- Google с 6 июля планирует постепенно открывать офисы.
- Грузия открывает границы с 1 июля. Отдыхающих поместят в условия, близкие к карантину.
- Австралийские ученые назвали странную особенность SARS-CoV-2. Они выяснили, что коронавирус легче всего адаптировался именно к человеческим клеткам, а не к клеткам животных.
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