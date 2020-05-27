Главное о коронавирусе на 27 мая: прокуратура РТ требует допвыплат медикам, в России кошку посадили на карантин

Фото: Реальное время

В РТ остался недельный запас защитных костюмов для медиков

За последние сутки в Татарстане подтвердились 54 новых случая COVID-19. Все они контактные. 20 человек госпитализированы, 32 лечатся дома с легкой или бессимптомной формами заболевания.

Среди заболевших пятеро детей. Четверым пациентам — от 18 до 30 лет, 21 — от 30 до 50. В возрастной категории от 50 до 60 находятся 14 человек, шестеро — в категории от 60 до 70. Четверым пациентам от 70 до 80 лет.

Больше всего заболевших в Казани (39 человек). Четверо пациентов лечатся в Атнинском районе, трое — в Набережных Челнах. По двое заболевших в Лаишевском, Нижнекамском, Пестречинском районах. По одному — в Буинском и Зеленодольском районах РТ.

Всего в Татарстане зарегистрировано 2 966 случаев заболевания. Жертвами коронавируса стали 10 человек.

Прокуратура в Набережных Челнах потребовала выплатить надбавки медикам скорой помощи. Фото tatarstan.ru

Татарстан на 15-м месте по числу заболевших среди регионов России.



В Набережных Челнах уровень заболеваемости выше среднего по Татарстану.

Прокуратура в Набережных Челнах потребовала выплатить надбавки медикам скорой помощи. В апреле без допвыплат там остались шесть фельдшеров и пять водителей.



Марина Патяшина выразила уверенность, что жара поможет справиться с пандемией коронавируса. Она также не исключила возврат к более жестким ограничительным мерам.

Разработаны рекомендации по работе фитнес-клубов и бассейнов. Тренажеры рекомендовано расставить на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. В бассейнах владельцы должны гарантировать не менее 5 кв. м площади зеркала воды или 10 кв. м дорожки на каждого клиента.



В Татарстане остался недельный запас защитных костюмов для медиков.

Прокурор РТ предложил оказывать адресную помощь малоимущим, у которых нет денег на маски и перчатки.

Руководитель Роспотребнадзора не подтвердила того, что лифты могут стать источником заражения.

Руководитель Роспотребнадзора не подтвердила того, что лифты могут стать источником заражения. Фото Максима Платонова

Определена дата Парада Победы и «Бессмертного полка»

За последние сутки в России выявлено 8 338 новых случаев коронавируса, выздоровели 11 079 человек.

Таким образом, число зараженных выросло до 370 680, а выздоровевших — до 142 208 человек.

Зафиксирован 161 новый смертельный случай. На данный момент от коронавируса умерли 3 968 россиян.



Топ регионов России по числу заболевших

Парад Победы, отложенный из-за коронавируса, пройдет 24 июня, а марш «Бессмертного полка» — 26 июля.

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него. Согласно документу, госпитализировать нужно тех, у кого состояние оценивается как средней степени тяжести, тяжелое или крайне тяжелое.



По данным Минздрава РФ, 101 врач в России умер от коронавируса. В «Списке памяти», который врачи ведут на общественных началах, 302 имени.

Заболевшую COVID-19 российскую кошку Всемирная организация по охране здоровья животных отправила на карантин.

Роспотребнадзор: у курильщиков коронавирус протекает в тяжелых формах.

В доме престарелых на Алтае выявили шесть случаев коронавируса. Пятеро заболевших — его сотрудники.

Власти Севастополя разрешили гражданам выезжать из региона, если они предоставят доказательства необходимости поездки.

Чиновники оценили план восстановления российской экономики в 8 трлн рублей.

Парад Победы, отложенный из-за коронавируса, пройдет 24 июня, а марш «Бессмертного полка» — 26 июля. Фото Рината Назметдинова

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что регионы получили все необходимые средства для дополнительных выплат медикам за май.

Кадыров опубликовал фото и видео с заседания оперштаба. Ранее в СМИ сообщали, что он заразился коронавирусом и находится в одной из московских больниц.

Министр строительства Владимир Якушев вылечился от коронавируса.

В Москве отменили штрафы пожилым людям за выход на балкон во время самоизоляции.

Коронавирус лучше адаптируется к человеческим клеткам

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 5 689 220. Умерли 350 547 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 725 275). На второй строчке — Бразилия (394 507), Россия на третьем месте (370 680). На четвертом месте — Испания (283 339) , на пятом — Великобритания (265 227).