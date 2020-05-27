Госстройнадзор Татарстана будет следить за выполнением ограничительных мер по коронавирусу

Госстройнадзор Татарстана получил новые полномочия — по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова ведомство будет следить за соблюдением ограничительных мер по коронавирусу среди застройщиков.

Эксперты Госстройнадзора будут выявлять рабочих без средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки) и составлять на них протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ.

«Госстройнадзор РТ призывает застройщиков с пониманием отнестись к выполнению установленных правил поведения на строящихся объектах. Нарушители будут оштрафованы, так как речь идет в первую очередь о здоровье и безопасности жителей Татарстана», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Госстройнадзор Татарстана объявил о сокращении количества проверок. Инспекторы будут проверять сразу застройщиков, технических заказчиков и иных лиц, осуществляющих строительство.