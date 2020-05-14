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Госстройнадзор Татарстана объявил о сокращении количества проверок

18:13, 14.05.2020
Госстройнадзор Татарстана объявил о сокращении количества проверок
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госстройнадзор РТ разработал механизм по сокращению количества проверок. При этом в части случаев они будут просто объединяться.

Инспекторы будут проверять сразу застройщиков, технических заказчиков и «иных лиц, осуществляющих строительство», сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Госстройнадзор еще 6 мая принял приказ «О сокращении проверок», который исполняет распоряжение президента РТ Рустама Минниханова, подписанное еще в конце марта.

Работа ведомства, как и строителей, не прекращалась в период полной самоизоляции. Инспекторы проверяли застройщиков, подрядчиков и производителей стройматериалов.

НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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