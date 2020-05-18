Защитник «Рубина» Плиев заболел коронавирусом
Защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Футболист с начала апреля находится на самоизоляции во Владикавказе и с другими членами команды «Рубин» не контактировал.
На данный момент Плиев чувствует себя нормально, но он остается под наблюдением врачей в родном Владикавказе.
Плиев перешел в «Рубин» на правах аренды перед началом нынешнего сезона из «Ростова».СпортФутболОбщество Татарстан
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