Богачев о Татарстане: «Конечно, нас не так много русских в руководстве, но управлять Нацбанком доверили мне, русскому»

В Татарстане всегда был простор для людей любой национальности, сказал президент клуба УНИКС, бывший председатель Национального банка Татарстана Евгений Богачев после того, как президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ему медаль к 100-летию ТАССР на заседании Госсовета республики.

«Конечно, нас не так много русских в руководстве, но управлять Национальным банком доверили мне, русскому. Можем мы обижаться, нет? Здесь всегда был простор любой национальности, кто хочет работать и работает нормально», — сказал Богачев.

Он подчеркнул, что всегда избирался не по партийным спискам, а был с конкурентами. «В Россию я избирался в основном из районов с татарским населением», — отметил Богачев.

По его словам, в годы, когда он был замминистра и министром бытового обслуживания, республика давала по 20—30% роста.

«В чем был секрет успеха в те годы? Мы не знали никаких проверок пожарных и других. У нас были развязаны руки, не было раздутых штатов проверяющих», — вспомнил Богачев.



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