Безработица в России в феврале снизилась до 2,1%
В январе показатель составлял 2,2%, сообщили в Росстате
Уровень безработицы в России в феврале 2026 года снизился до 2,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстат.
По информации ведомства, показатель рассчитан для населения в возрасте 15 лет и старше и приведен без исключения сезонного фактора.
В январе 2026 года уровень безработицы в стране составлял 2,2%.
Ранее «Реальное время» писало, что зарегистрированная безработица в Казани сохраняется на рекордно низком уровне, но при этом растет скрытая.
