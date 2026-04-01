Безработица в России в феврале снизилась до 2,1%

В январе показатель составлял 2,2%, сообщили в Росстате

Фото: Реальное время

Уровень безработицы в России в феврале 2026 года снизился до 2,1%.

По информации ведомства, показатель рассчитан для населения в возрасте 15 лет и старше и приведен без исключения сезонного фактора.

В январе 2026 года уровень безработицы в стране составлял 2,2%.

Ранее «Реальное время» писало, что зарегистрированная безработица в Казани сохраняется на рекордно низком уровне, но при этом растет скрытая.

Ариана Ранцева