Nestlé запустила трекер для поиска украденных 12 тонн KitKat

Покупатели смогут проверить, относится ли купленный батончик к пропавшей партии

Компания KitKat, принадлежащая корпорации Nestlé, объявила о запуске специального сервиса для проверки происхождения продукции.

Поводом стало исчезновение партии шоколадных батончиков общим весом 12 тонн. В компании сообщили, что создали сервис Stolen KitKat Tracker, с помощью которого покупатели смогут проверить, относится ли приобретенный батончик к пропавшей партии.

О запуске инструмента компания сообщила в социальной сети X, отметив, что акция не является первоапрельской шуткой.

Ариана Ранцева