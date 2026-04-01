Nestlé запустила трекер для поиска украденных 12 тонн KitKat
Покупатели смогут проверить, относится ли купленный батончик к пропавшей партии
Компания KitKat, принадлежащая корпорации Nestlé, объявила о запуске специального сервиса для проверки происхождения продукции.
Поводом стало исчезновение партии шоколадных батончиков общим весом 12 тонн. В компании сообщили, что создали сервис Stolen KitKat Tracker, с помощью которого покупатели смогут проверить, относится ли приобретенный батончик к пропавшей партии.
О запуске инструмента компания сообщила в социальной сети X, отметив, что акция не является первоапрельской шуткой.
