Минздрав РФ впервые назвал число погибших от COVID-19 медиков

Минздрав РФ ведет регистр умерших от коронавируса российских медиков.

Сейчас в нем 101 человек, сообщила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмила Летникова.

По ее словам, в каждом регионе заполняется регистр в онлайн-режиме в соответствии с постановлением. Эти данные сверяются ежедневно с информацией Фонда социального страхования (ФСС). Последний, в свою очередь, опирается на данные в «Списке памяти» и на информацию СМИ, пишет ТАСС.

Помимо этого, более тысячи региональных комиссий проводят расследования по факту смертей врачей.

Согласно данным из «Списка памяти» на 26 мая, в России от коронавируса умерли 293 медика. «Медиазона» сообщала, что от COVID-19 в стране скончались 186 врачей. Издание исключило из «Списка памяти», в котором на момент написания материала числилось 222 умерших, имена медиков, которые умерли не от коронавируса или не в России, а также тех, кто не практиковал на время эпидемии.

Отметим, что в Татарстане от COVID-19 скончался заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии городской больницы №5 Набережных Челнов Дмитрий Смородинов. Его имя также есть в «Списке памяти» врачей, погибших от коронавирусной инфекции.

