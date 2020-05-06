СМИ: завотделением больницы в Набережных Челнах умер от COVID-19

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии городской больницы №5 Набережных Челнов Дмитрий Смородинов умер от коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав республики.

Пресс-секретарь Минздрава Татарстана Альфия Хасанова не подтвердила корреспонденту «Реального времени», что Смородинов скончался от COVID-19, ссылаясь на врачебную тайну. Назвать имя четвертого умершего отказалась и пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова.

Ранее она сообщила журналистам, что пятого мая от коронавируса скончался житель Набережных Челнов 1969 года рождения. 21 апреля он поступил в стационар городской больницы №2 с диагнозом «тяжелая форма новой коронавирусной инфекции, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, ОРДС». С 25 апреля мужчина был подключен к аппарату ИВЛ, у него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

На странице горбольницы №5 в соцсетях размещен некролог, подписанный коллегами врача.

«Не стало прекрасного человека, профессионала высочайшего уровня, нашего коллеги, друга. Более 30 лет он посвятил медицине. Долгие годы руководил отделением челюстно-лицевой хирургии, оказывающим квалифицированную медицинскую помощь населению всего северо-восточного региона республики. Это один из немногих в городе челюстно-лицевых хирургов с обширным практическим опытом, который выполнял сложнейшие операции взрослым и детям, являлся наставником и куратором молодых врачей», — говорится в некрологе.

В самой больнице опровергли наличие коронавируса у своего завотделением.