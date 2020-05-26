Глава детского центра «КидСпейс» рассказала о работе в условиях пандемии коронавируса

Во время коронавируса закрывшийся на карантин детский центр «КидСпейс» начал предлагать новую антикризисную услугу — «Наша няня». Беббиситтер в режиме онлайн занимается с ребенком чтением, рисованием и многим другим.

Руководитель и сооснователь центра Елена Тихонова рассказала, что такая форма весьма востребована и является спасением для тех мам, которые работают на «удаленке». По ее словам, в компании ждут корпоративных заказов на эту услугу.

Как пояснила руководитель «КидСпейс», компания вынуждена была закрыться на карантин еще 18 марта, а откроется, по ее словам, одной из самых последних из-за строгих требований Роспотребнадзора. До сих пор «КидСпейс» возвращает авансовые платежи клиентам, которые хотели провести мероприятия на территории детского центра в весенние каникулы. Объем таких средств составил примерно 1 млн рублей.