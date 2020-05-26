Рустам Минниханов обсудил ввод в эксплуатацию домов для обманутых дольщиков

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня совещание по вопросам строительной и дорожной отраслей.

В частности, глава республики обсудил вопросы финансирования для завершения строительства и ввода в эксплуатацию домов для обманутых дольщиков.

Первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин напомнил, что в октябре 2019 года согласно федеральному постановлению был создан специализированный фонд, куда фактически вошли обманутые дольщики. С организацией заключили соглашение на 4 проблемных объекта строительства (2 049 квартир), в том числе 1 549 квартир обманутых дольщиков (ЖК «МЧС» и жилой дом на ул. Достоевского, 57 в Казани) на общую сумму 5,5 млрд рублей. Республика в качестве софинансирования внесла 2,2 млрд рублей. В этом году права застройщика по улице Достоевского были переданы, по объектам ЖК «МЧС» документы находятся в работе.

Помимо этого, Татарстан направил ходатайство на завершение строительства еще 6 объектов.

Также участники совещания обсудили реализацию проекта строительства платной автомагистрали Шали (М-7) — Бавлы (М-5) и развитие нового маршрута федеральной автомобильной дороги Казань — Оренбург, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Арбитражный суд Татарстана назначил Фонд защиты прав дольщиков РТ застройщиком проблемного дома на Достоевского, ставшего самым старым долгостроем Казани. За 15 лет недостроенное здание стало представлять опасность. Дольщики жаловались на трещины в стенах, а казанцы заметили раму пластикового окна, готовую сорваться с одного из верхних этажей.

