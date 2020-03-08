Казанцы беспокоятся, что на голову прохожим упадет балконная рама долгостроя на Достоевского

Фото: кадр виде из соцсети

Казанцы заметили, что одна из балконных рам долгостроя на Достоевского отошла от стены и вот-вот упадет на землю.

Видеозапись с места выложена в соцсеть. На кадрах видно, что одна из балконных рам высотки буквально раскачивается на ветру.

«Как бы не упала на голову никому», — подписал автор.