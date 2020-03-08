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Казанцы беспокоятся, что на голову прохожим упадет балконная рама долгостроя на Достоевского

01:22, 08.03.2020
Казанцы беспокоятся, что на голову прохожим упадет балконная рама долгостроя на Достоевского
Фото: кадр виде из соцсети

Казанцы заметили, что одна из балконных рам долгостроя на Достоевского отошла от стены и вот-вот упадет на землю.

Видеозапись с места выложена в соцсеть. На кадрах видно, что одна из балконных рам высотки буквально раскачивается на ветру.

«Как бы не упала на голову никому», — подписал автор.

Справка

Дом на Достоевского — один из самых старых долгостроев Казани, с 18-летней историей. Его начали строить еще в 2002 году. Дом на 373 квартиры площадью 33,4 тыс. кв. метров начинала строить «Фирма Свей» Рашида Аитова, впоследствии обанкротившаяся.

Общество Татарстан
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