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Фонд защиты прав дольщиков Татарстана достроит самый старый долгострой Казани

20:58, 17.04.2020
Фонд защиты прав дольщиков Татарстана достроит самый старый долгострой Казани
Фото: google.com/maps / скриншот

Арбитражный суд Татарстана назначил Фонд защиты прав дольщиков РТ застройщиком проблемного дома на Достоевского, ставшего самым старым долгостроем Казани.

После регистрации прав на участок и объект фонд официально станет новым застройщиком дома вместо обанкротившегося застройщика ООО Фирма «Свей», передает пресс-служба фонда. После этого строительство дома должно возобновиться. Многие дольщики ожидают этого с 2005 года, всего на квартиры в доме №57 по улице Достоевского ожидают более 300 семей.

В мае также должен состояться суд по передаче прав на достройку домов ЖК МЧС. В конце 2019 года фонд заключил соглашение с федеральным Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства. По этому документу предполагалось выделение 5,5 млрд рублей на завершение домов №2,3,4 ЖК МЧС и дома №57 по ул. Достоевского.

Напомним, что за 15 лет недостроенный дом стал представлять опасность. Дольщики жаловались на трещины в стенах, а казанцы заметили раму пластикового окна, готовую сорваться с одного из верхних этажей.

Недвижимость Татарстан
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