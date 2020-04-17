Фонд защиты прав дольщиков Татарстана достроит самый старый долгострой Казани

Арбитражный суд Татарстана назначил Фонд защиты прав дольщиков РТ застройщиком проблемного дома на Достоевского, ставшего самым старым долгостроем Казани.

После регистрации прав на участок и объект фонд официально станет новым застройщиком дома вместо обанкротившегося застройщика ООО Фирма «Свей», передает пресс-служба фонда. После этого строительство дома должно возобновиться. Многие дольщики ожидают этого с 2005 года, всего на квартиры в доме №57 по улице Достоевского ожидают более 300 семей.

В мае также должен состояться суд по передаче прав на достройку домов ЖК МЧС. В конце 2019 года фонд заключил соглашение с федеральным Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства. По этому документу предполагалось выделение 5,5 млрд рублей на завершение домов №2,3,4 ЖК МЧС и дома №57 по ул. Достоевского.

Напомним, что за 15 лет недостроенный дом стал представлять опасность. Дольщики жаловались на трещины в стенах, а казанцы заметили раму пластикового окна, готовую сорваться с одного из верхних этажей.