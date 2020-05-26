Пробный ЕГЭ в России пройдет без учеников

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В пробных ЕГЭ (Единый государственный экзамен), которые пройдут 29 и 30 июня, учащиеся не будут принимать участие.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, пробный экзамен делается для педагогов, сотрудников силовых структур, медиков и технических сотрудников. Во время него протестируют системы видеонаблюдения, потренируют организаторов в пунктах проведения ЕГЭ.

«У нас большой перечень участников экзаменов. Есть и общественные наблюдатели. Почему важны эти два дня? Это для обывателя ЕГЭ начинается по расписанию. А для нас это цикл, который длится в течение года», — объяснил Музаев «Известиям».

В Рособрнадзоре уже сообщили даты проведения ЕГЭ по всем предметам. Экзамены начнутся 29 июня и завершатся 23 июля.

Пункты проведения экзамена оснастят средствами индивидуальной защиты. Аудитории продезинфицируют. Выпускников рассадят так, чтобы между ними сохранялась дистанция не менее 1,5 метра.

