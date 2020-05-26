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Прокурор РТ выступил за механизм адресной помощи неимущим с приобретением масок

12:43, 26.05.2020
Прокурор РТ выступил за механизм адресной помощи неимущим с приобретением масок
Фото: скриншот видео

С письмом в адрес правительства Татарстана обратился сегодня прокурор республики Илдус Нафиков. Он предложил на региональном уровне разработать механизм адресной помощи с обеспечением медицинскими масками и перчатками пенсионеров и других социально незащищенных категорий населения.

Письмо стало реакцией на жалобы граждан на нехватку финансов для исполнения требований республиканского законодательства в части обязательного использования средств индивидуальной защиты.

По мнению Илдуса Нафикова, приобретение перчаток и масок за свой счет оказалось затруднительным для ряда граждан в силу их финансового положения, поэтому востребованы меры господдержки на региональном уровне.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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