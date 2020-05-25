Поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма в России начнут уже летом

Правительство РФ начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с начала лета, об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что рекомендации по поэтапному выходу туротрасли из карантина опубликуют 1 июня. Однако рекомендации для туристов воздержаться от поездок за рубеж остаются в силе, передает ТАСС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее обратился к россиянам с просьбой не торопиться ехать отдыхать за границу. По его словам, эпидемиологическая ситуация во всех странах разная.

Напомним, по итогам апреля туризм Татарстана потерял около 2,4 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов отметил, что если ограничения продолжатся, то потери составят десятки миллиардов рублей.



«Реальное время» опубликовало статью, в которой эксперты рассуждают, какие направления внутрироссийского туризма будут востребованы в летний сезон.

