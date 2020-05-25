Мишустин попросил россиян не торопиться ехать отдыхать за рубеж

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой не торопиться с туристическими поездками за рубеж.

Он отметил, что во всех странах разная эпидемиологическая ситуация.

«Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом. Я прошу наших граждан не торопиться», — передает «РИА Новости» слова Мишустина.

Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов назвал возможные альтернативные места для проведения отпуска. По его словам, многие казанцы не были в Чистополе, Болгаре, Камском Устье и в других местах Татарстана. «Это прекрасные места, у нас есть замечательные санатории, красивая природа, объекты культуры. Можно просто взять палатку и выехать на берег Волги, Камы или Свияги в выходные дни», — отметил Иванов.

