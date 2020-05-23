Илья Варламов: «Впечатлений от Чечни будет как от заграницы»

Где путешествовать внутри страны после снятия ограничений: советы экспертов

Фото: Максим Платонов

Из-за пандемии коронавируса продажи в сфере туризма упали практически до нуля, однако лето, пусть и с некоторыми оговорками, может внести некоторое оживление в жизнь любителей путешествий. В материале «Реального времени» эксперты размышляют, какие направления внутрироссийского туризма будут востребованы в летний сезон, какие меры помогут заманить туристов в Татарстан и почему Казань не попала в статью Forbes о недооцененных российских городах.

Российский туризм оживет с приходом лета?

7 мая президент России Владимир Путин предложил разработать меры для поддержки внутреннего туризма, а также «создавать новые привлекательные маршруты путешествий по России». Позднее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что летний туристический сезон в России может состояться, если заболеваемость COVID-19 в регионах снизится. Он также отметил, что из-за введенных в связи с пандемией ограничений в стране будет формироваться «собственный доступный туристический продукт».

Как заявила на этой неделе руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале, российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов РФ уже с 1 июня. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели. «Что касается поэтапного выхода из режима ограничений у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», — заявила Догузова.

Как заявила Зарина Догузова, российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов РФ уже с 1 июня. Фото tourdom.ru

«Не везде там можно получить сервис и комфорт, но впечатлений будет много»

Видеоблогер Илья Варламов, объездивший всю Россию, в разговоре с «Реальным временем» посоветовал интересные маршруты для путешествий в условиях закрытия границ, отметив при этом, что «здесь все очень индивидуально»:

«Просто надо понимать, какие цели преследует человек и чего он ждет от путешествия. Если хочется просто отдохнуть, то альтернатив морю и курортам не так много — это Краснодарский край и дальше в зависимости от бюджета. Но я не особый сторонник такого пляжного отдыха. Так что мне сложно оценивать курорты, я не по этой части», — признался он.

Что касается туризма впечатлений, то здесь гораздо большее разнообразие, убежден Варламов:

— Если человек не гонится за комфортом, а хочет просто увидеть что-то интересное и удивительное, то тут вариантов гораздо больше. Например, огромное количество эмоций подарит наш Кавказ. Это концентрация культур разных народов, и если объехать кавказские республики, это, наверное, будут впечатления, будто ты переезжаешь из одной страны в другую. Ситуация там сильно разнится в зависимости от региона. Конечно, есть республики, взять ту же Чечню, которые меньше всего похожи на обычную Россию. И впечатлений в этом плане от Чечни будет как от заграницы. Не то что там хорошо или плохо, просто там все другое: другие правила, архитектура, люди, полиция. Если кому-то хочется просто впечатлений, чтобы потом можно было полгода что-то вспоминать, рассказывать, я очень рекомендую поехать в ту же самую Чечню, заехать в Дагестан и другие республики. Не везде там можно получить сервис и комфорт, но впечатлений будет очень много, — утверждает эксперт.

Фото Ильи Варламова (varlamov.ru)

Илья Варламов: «Если кому-то хочется просто впечатлений, чтобы потом можно было полгода что-то вспоминать, рассказывать, я очень рекомендую поехать в ту же самую Чечню, заехать в Дагестан и другие республики. Не везде там можно получить сервис и комфорт, но впечатлений будет очень много»

По мнению Варламова, интересно будет посмотреть и на «умирающую Россию». «В этом плане мне очень интересна Тверская область, — признался он. — [Там] есть много удивительных городов, которые разрушаются и которые не застроили многоэтажками и торговыми центрами. Это Вышний Волочек, Торжок и другие небольшие города. В принципе, в каждом регионе можно найти что-то подобное, просто выехав за пределы большого города на машине и посмотрев, как все это происходит. Кроме того, есть огромное количество интересных мест вроде Алтая, Карелии, того же Кавказа с потрясающей красотой природы. Каждый сможет для себя что-то найти».

«Главным подспорьем для внутреннего туризма остаются закрытые границы»

Илья Варламов убежден, что со спадом пандемии будут открываться для посещения все новые регионы России. «Возможность путешествовать есть и сейчас. Самолеты летают. Но в зависимости от региона существуют разные правила. Где-то после въезда требуется двухнедельный карантин (как в Татарстане, — прим. ред.), где-то его нет. Но передвижение по стране никто не закрывал. Можно сесть на поезд, самолет, и некоторые области полностью открыты. Любой человек может прилететь в тот же Петербург. Ленинградская, Тверская, Ярославские области открыты. Дальше таких регионов будет все больше и больше», — считает он.

Отвечая на вопрос, будут ли у россиян средства на путешествия после коронакризиса, эксперт отметил: «Есть так называемый отложенный спрос. Несмотря на падение доходов, у людей снизились и траты. Те, кто давно планировал какое-то путешествие, оставил деньги на это. Пока сильной инфляции не произошло и деньги не превратились пыль, народ будет их тратить, в том числе на путешествия».

По мнению Варламова, пока государство не заинтересовано, чтобы люди путешествовали, потому что все сидят на самоизоляции, но когда ситуация с коронавирусом нормализуется, от властей, по его словам, «хотелось бы увидеть субсидии на путешествия»:

— В то же время, мне кажется, в первую очередь надо помогать представителям турбизнеса, — подчеркнул эксперт. — Важно не раздать людям деньги на то, чтобы куда-то поехать, важно не забыть про людей, которые вовлечены в туристический бизнес, пострадавший от пандемии. А пока главной помощью для внутреннего туризма остаются закрытые границы России.

«Туризм для государства не первичная задача»

Президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов надеется, что спрос на турпродукты оживится со второй половины лета.

— Основной преградой на сегодняшний момент является режим самоизоляции, требующий двухнедельного карантина для прибывших из одного региона России в другой. Если люди поехали на 10 дней на море, то, получается, все это время они должны просидеть в номере? Конечно же, нет. Но нарушения могут повлечь за собой вторичную волну заражений на этих курортах. Поэтому основная задача — дождаться момента, когда государство снимет ограничения, что и станет отправной точкой. Тогда можно будет путешествовать по всей России, — отмечает он.

Фото Романа Хасаева

Рамиль Мифтахов: «Основная задача — дождаться момента, когда государство снимет ограничения, что и станет отправной точкой. Тогда можно будет путешествовать по всей России»

Но здесь встает второй вопрос — уже упомянутая финансовая состоятельность путешественников. «Мелкий бизнес находится ниже плинтуса. Я предполагаю, что сами предприниматели и члены их семей вряд ли смогут поехать на море отдохнуть. Будут шансы у людей, которые забронировали туры, оплатили поездку, но сроки были сдвинуты вперед. Я думаю, что для многих история поехать на море на 2 недели станет просто неподъемной. Но все равно будут люди, которые сядут в машину и поедут в Сочи. Может быть, гостиницы станут подешевле, чтобы увеличить спрос, стимулировать продажи», — предполагает Мифтахов.

По мнению собеседника, государство вряд ли станет субсидировать путешественникам какие-то траты. «У него наверняка другие стратегические задачи. Основная задача — чтобы люди выжили. Государство будет выделять деньги на попытку возродить отрасли, наиболее пострадавшие от COVID. Основная задача — это люди, их здоровье. Поехать на море можно и через год, а кушать хочется сейчас», — убежден он.

Куда поехать, чтобы сменить картинку?

Итак, первый вариант — свалить на море в Крым или на черноморское побережье Кавказа. Самолетом, поездом или на машине (последнее — самый дешевый вариант), предлагает Рамиль Мифтахов.

Другой вариант — полететь для оздоровления в места, богатые термальными источниками. В частности, субсидированным рейсом в Тюмень. Конечно, в Тюмени разные условия размещения (есть и вполне «советская» инфраструктура), но зато и ценовая политика у местных термальных бассейнов привлекательная. Еще есть вариант с Кавказскими Минеральными Водами — можно отправиться в Кисловодск, Пятигорск, Железноводск. Там путешественники смогут попить минеральную водичку, погулять в горах, оздоровиться после сидячего образа жизни в самоизоляции, а также почистить желудочно-кишечный тракт и похудеть.

В Тюмени разные условия размещения (есть и вполне «советская» инфраструктура), но зато и ценовая политика у местных термальных бассейнов привлекательная. Фото arkaim-travel.ru

Третье предложение — природные заповедники, где можно полюбоваться красотами и съездить на рыбалку. В этом случае стоит рассмотреть Красноярск, Алтайский край, Южно-Сахалинск. Но понятно, что поездка в эти места — уже более дорогое удовольствие.

«Антикризисный» тур для гостей Татарстана

Рамиль Мифтахов отмечает, что после повсеместного снятия режима самоизоляции вполне можно бюджетно съездить попутешествовать на выходные.

— Основная задача путешественников — получить новые эмоции, визуализацию, сменить картинку. Поэтому для начала я бы рассмотрел города, находящиеся в радиусе 500 км, чтобы съездить туда на три-четыре дня, получить новые эмоции, поесть вкусной еды и просто развеяться. Для татарстанцев это, понятно, Самара, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Чебоксары. И не будем забывать о родном Татарстане. Можно запланировать для себя раз в неделю вылазки в другие города республики на выходные. Не сидите дома, — призывает глава Ассоциации турагентств РТ.

— Если же мы говорим о качественном сервисе и высоком уровне, то это Казань. У нас современный европейский город с хорошей инфраструктурой, кухней, объектами показа, отельной базой. Все это в совокупности дает общую красивую и интересную мозаику, которая позволяет называть Казань третьей столицей России.

Тем не менее столица Татарстана, по оценке Мифтахова, может не досчитаться до 40—50% туристов к результатам прошлого лета. В настоящее время, сообщил он, совместно с Госкомитетом по туризму РТ разрабатывается антикризисная программа для гостей республики. Запланированы «уникальные предложения по гостиницам» (при размещении на три ночи оплата за две), большие скидки по объектам питания, на экскурсии. Средняя экономия туриста, по словам эксперта, составит порядка 20%.

Фото Максима Платонова

Рамиль Мифтахов: «Если мы говорим о качественном сервисе и высоком уровне, то это Казань. У нас современный европейский город с хорошей инфраструктурой, кухней, объектами показа, отельной базой»

В Госкомтуризме РТ «Реальному времени» пока не стали раскрывать подробности антикризисной программы, подтвердив только, что она действительно разрабатывается.

«Хотелось бы увидеть цены, которые заинтересуют наших клиентов»

По мнению директора туристической компании «Другое измерение» Анвара Мингазова, в России много недооцененных мест на фоне популярных зарубежных курортов. «И летом, конечно же, есть что посмотреть и где отдохнуть. Начинать надо с ближайших достопримечательностей, исследовать берега Волги и Камы. Например, Жигулевские горы и их окрестности, Удмуртия, ее девственные леса и базы отдыха. Или Башкортостан с его озерами и реками. Там уже давно появились достойные отели и активности», — советует он.

Мингазов предлагает также присмотреться к европейской части России, «прикрыв рукой на карте» сверхпопулярные локации вроде Москвы, Санкт-Петербурга и Золотого кольца. В частности, это другие города с историей: Муром, Тверь, Смоленск, Тула и др.

Сам он вспоминает, что в молодости почти каждое лето проводил в походах по Алтаю. «Это очень красивый, интересный и разнообразный регион. Сейчас он вполне готов принять не только экстремалов, любителей горных походов и сплавов по рекам, но и массовых туристов. Там тоже есть свои «моря» и благоустроенные озера с пляжами и готовой инфраструктурой. И да, на Алтае есть места, где тепло, как на Черном море, — интригует Мингазов. — А еще Байкал, Саяны, Камчатка. Особенно там интересно именно летом. Понятно, что туда уже не так просто и дешево добираться. Большой вопрос, как изменится предложение по отдыху в этих местах после коронавируса. Хотелось бы увидеть цены, которые заинтересуют туристов».

Фото Максима Платонова

Анвар Мингазов: «Начинать надо с ближайших достопримечательностей, исследовать берега Волги и Камы. Например, Жигулевские горы и их окрестности, Удмуртия, ее девственные леса и базы отдыха. Или Башкортостан с его озерами и реками. Там уже давно появились достойные отели и активности»

«Путь к большинству локаций в России — через Москву, а это сразу повышает стоимость путешествия»

По словам Мингазова, ожидать взрывного восстановления спроса на внутренние направления с приходом лета не следует.

— Недавно стало известно об угрозе второй волны заражения в Китае. Минует ли она Россию? У нас в стране разная картина по заболеваемости и выздоровлению. Когда в большинстве популярных туристических регионов будут сняты ограничения и карантин для приезжих, тогда и будет ясна картина, можно ли ездить и в какой степени. Как туроператор по приему в Казани мы приветствуем решение местных властей об открытии музеев и разрешении экскурсий. Но для гостей из других городов наш регион по-прежнему остается закрытым, — отмечает он. Напомним, на этой неделе в республике возобновили свою работу музеи. Разрешено посещение группами до пяти человек или экскурсионное обслуживание группами до 10 человек при наличии специального оборудования.

По мнению собеседника, государству стоит частично субсидировать какие-то затраты путешественников, прежде всего это касается проезда.

«Россия — огромная страна. И по ней не будут активно путешествовать, пока авиа- и железнодорожные билеты стоят столько, сколько сейчас. Сообщение между городами развито слабо, что бы ни говорили об увеличении числа внутренних рейсов. До большинства локаций нужно добираться через Москву, а это сразу повышает стоимость путешествия. Супердешевые билеты на дальневосточные направления раскупаются в считанные часы. Остаются тяжелые перелеты с несколькими пересадками или прямые, но супердорогие», — сетует он.

И приводит пример: «В прошлом году мы продавали тур на Байкал с железнодорожными билетами. По стоимости на одного человека он тянул на двухнедельный автобусный тур по половине Европы. Однажды я захотел побывать на горнолыжном курорте Архыз со своим сыном. Посчитал стоимость перелета из Казани до Минеральных Вод, такси до места назначения, отель, ски-пассы. И пришел к выводу, что дешевле по горящему туру слетать на горные лыжи в Болгарию из Москвы. Так что дорога обязательно должна стать дешевле. Особенно после такого кризиса, который переживает туристическая отрасль», — убежден он.

«Сейчас путешествовать по Татарстану достаточно бюджетно»

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов полагает, что при оживлении внутреннего туристического спроса Татарстан, обладающий хорошей инфраструктурой и удобным расположением, «будет очень востребован».

По мнению Иванова, первым шагом для татарстанцев после открытия туристического сезона могут стать путешествия по республике. «Казанцам я советую поехать в наши туристические центры — Болгар, Свияжск, Камское Устье, Тетюши, Альметьевск, а жители других муниципальных районов Татарстана могут поехать в Казань, остановиться в гостинице и посетить в том числе музейные объекты.

Сейчас все предоставляют очень хорошие скидки — и предприятия общественного питания, работающие на вынос, и гостиницы. Сейчас путешествовать по Татарстану достаточно бюджетно, и мы призываем это делать. Надо начинать потихоньку восстанавливать отрасль туризма», — считает он.

Фото Максима Платонова

Сергей Иванов: «Сейчас путешествовать по Татарстану достаточно бюджетно, и мы призываем это делать. Надо начинать потихоньку восстанавливать отрасль туризма»

Говоря о новинках сезона, глава ведомства сообщил о подготовленном маршруте по местам съемок сериала «Зулейха открывает глаза». «Понятно, это известные места. Но маршрут будет пропитан отсылкам к сценам фильма», — отметил он. По его мнению, в нынешнем необычном сезоне акцент будет делаться на индивидуальное посещение. «Будет больше экскурсий на открытом воздухе, без захода внутрь помещений. В этом плане Казань обладает огромными ресурсами. У нас много объектов, которые можно осматривать и снаружи. Можно очень комфортно и продуктивно провести время в Казани», — убежден Иванов.

— Мы понимаем, что везде будет делаться акцент на соблюдении мер безопасности, социальном дистанцировании, использовании масок, перчаток внутри помещений. К сожалению, это наши новые реалии и в этих условиях нам нужно будет работать. Может быть, такая ситуация — шанс для татарстанцев лучше узнать нашу республику, съездить в места, где многие никогда не были, — резюмировал Сергей Иванов и призвал «пока осторожно» относиться к бронированию туров даже на территории России.

Сергей Иванов сообщил о подготовленном маршруте по местам съемок сериала «Зулейха открывает глаза». Фото Максима Платонова

«Годы пиара и миллионы на раскрутку Казани должны были сделать ее заметной для иностранного издания»

На днях оригинальная версия журнала «Forbes» опубликовала материал о российских городах, которые оказались в туристической тени Москвы и Санкт-Петербурга. В списке самых недооцененных городов автор поставил на первое место Екатеринбург. Также в подборку включены Мурманск, Элиста, Псков и Хабаровск.

— Почему в списке не оказалось Казани? Без понятия, я не смотрел этот материал. Но для кого что представляет интерес. Для меня, как для жителя Москвы, Казань с точки зрения архитектуры, ресторанов и как город, конечно, не представляет какого-то большого интереса. Потому что я это все вижу больше, лучше, когда живу в Москве. Мне гораздо интереснее посмотреть малые города, деревни, природу. В этом плане даже в России я стараюсь находить уникальные места, — сказал «Реальному времени» Илья Варламов.

Рамиль Мифтахов предположил, что автор использовал готовую информацию и написал статью, наверняка не побывав в той же Казани лично. А Анвар Мингазов допустил, что автор статьи просто счел Казань такой же раскрученной локацией, как Москва и Санкт-Петербург. «Как-никак годы регулярного пиара и миллионы, потраченные на раскрутку Казани как туристического центра и третьей столицы России, должны были сделать ее заметной для иностранного издания. А возможно, журналист просто искал обойденные вниманием, но интересные места в России. А уж Казань никак нельзя считать городом, обойденным вниманием россиян», — полагает он.

Фото Максима Платонова