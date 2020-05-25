«Хрустальная леди» из Казани рассказала, как назвала сына

«Хрустальная леди» из Казани Лилия Тимергалиева назвала своего новорожденного сына Салаватом. Об этом женщина сообщила на своей странице в «Инстаграме».

«Хоть и многие советовали назвать разными другими именами, мы-то с отцом уже давно мысленно назвали тебя Салаватом!», — написала Тимергалиева.

Напомним, женщина стала известна после того, как рассказала на Первом канале, как они с мужем мечтают стать родителями. Пара хотела взять ребенка из детского дома, однако Лилия забеременела. Врачи рекомендовали женщине избавиться от плода, так как это угрожало жизни самой «хрустальной леди», у которой есть диагноз «несовершенный остеогенез» (ломкость костей). Но женщина сохранила ребенка и успешно выносила его.

