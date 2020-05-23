Михаил Афанасьев заявил, что в больнице Зеленодольска не было пациентов с коронавирусом

Руководитель Зеленодольского района Михаил Афанасьев выразил соболезнования семьям погибших на пожаре. Он подчеркнул, что вся необходимая помощь им и пострадавшим будет оказана, сообщает пресс-служба администрации района.

Афанасьев также отметил эффективную работу всех экстренных служб. Он добавил, что происшествие никак не связано с аппаратами искусственной вентиляции легких, и больных коронавирусом на месте случившегося не было.

Вчера вечером в сосудистом отделении больницы на улице Гоголя в Зеленодольске произошел пожар. Погибли три человека.



