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СМИ: Татарстан и Удмуртия в числе регионов с самыми доступными масками

19:38, 22.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
СМИ: Татарстан и Удмуртия в числе регионов с самыми доступными масками
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане можно найти многоразовую маску всего за 5 рублей, утверждают аналитики. При этом средняя цена многоразовой маски в республике около 30 рублей.

Одноразовые маски стоят в республике около 10 рублей, сообщает Nation News, проанализировавшее цены на медицинские маски в различных регионах.

Татарстан поделил второе место с Дагестаном, в котором стоимость масок сопоставима.

На первом же месте оказалась Удмуртия, где одноразовую защитную маску можно купить за 9 рублей, а многоразовую — за 14 рублей.

АналитикаОбществоМедицина УдмуртияТатарстан
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