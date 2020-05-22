СМИ: Татарстан и Удмуртия в числе регионов с самыми доступными масками
В Татарстане можно найти многоразовую маску всего за 5 рублей, утверждают аналитики. При этом средняя цена многоразовой маски в республике около 30 рублей.
Одноразовые маски стоят в республике около 10 рублей, сообщает Nation News, проанализировавшее цены на медицинские маски в различных регионах.
Татарстан поделил второе место с Дагестаном, в котором стоимость масок сопоставима.
На первом же месте оказалась Удмуртия, где одноразовую защитную маску можно купить за 9 рублей, а многоразовую — за 14 рублей.АналитикаОбществоМедицина УдмуртияТатарстан
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