СМИ: Татарстан и Удмуртия в числе регионов с самыми доступными масками

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане можно найти многоразовую маску всего за 5 рублей, утверждают аналитики. При этом средняя цена многоразовой маски в республике около 30 рублей.

Одноразовые маски стоят в республике около 10 рублей, сообщает Nation News, проанализировавшее цены на медицинские маски в различных регионах.

Татарстан поделил второе место с Дагестаном, в котором стоимость масок сопоставима.

На первом же месте оказалась Удмуртия, где одноразовую защитную маску можно купить за 9 рублей, а многоразовую — за 14 рублей.