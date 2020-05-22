Основатель маркетплейса ABC.ru Алексей Банников заинтересовался строительством логистического центра в Татарстане

Основатель маркетплейса ABC.ru Алексей Банников заинтересовался строительством логистического центра на промышленной площадке «Зеленодольск». Об этом он сообщил во время встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым по видеосвязи, сообщает пресс-служба президента республики.

Минниханов обсудил с Банниковым вопросы продвижения продукции местных производителей в сети ООО «Маркетплейс». Он подчеркнул, что сегодня интернет-торговля имеет высокий потенциал. А в республике для развития этого направления создаются благоприятные условия.

У нас есть огромное желание реализовать в Татарстане совместный с вами проект, сказал Рустам Минниханов, обращаясь к основателю маркетплейса ABC.ru

До конца года на промплощадке «Зеленодольск» планируется запустить первую очередь логоцентра Wildberries.



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