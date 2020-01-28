До конца года на промплощадке «Зеленодольск» запустят первую очередь логоцентра Wildberries

Компания Wildberries приступила к строительству самого крупного в Республике Татарстан распределительного центра на 100 тыс. кв. м на территории промышленной площадки «Зеленодольск». Первая очередь склада будет запущена уже до конца 2020 года, заявил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев сегодня во время телемоста по вопросам развития моногородов с президентом РТ Рустамом Миннихановым и главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.



«Стройка идет «в полный рост»: 26 единиц техники, свайное поле закончили — 1400 свай, 64 опоры стоят. Земля полностью не промерзла, благоприятные были погодные условия для строителей. Мы полностью в графике. Во второй половине 2020 года первая очередь, а это 50 тыс. кв. м, заработает», — пояснил министр.



Как ранее писало «Реальное время», инвестиции в проект, по расчетам, превысят сумму 5,5 млрд рублей, после открытия распределительный центр даст Зеленодольскому району свыше четырех тысяч рабочих мест. Подробнее — в материале издания.