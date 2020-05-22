Канарейкин: «Ак Барс» готов к борьбе за Кубок Гагарина в следующем сезоне»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин оценил работу казанского «Ак Барса» в нынешнее межсезонье. Он считает команду Дмитрия Квартальнова главным претендентом на Кубок Гагарина в следующем сезоне.

«Большинство игроков были крайне важны для «Ак Барса» и Дмитрия Квартальнова. Азеведо сыграл существенную роль в триумфе двухлетней давности и по-прежнему является важным игроком команды, а такие ребята, как Педан, Тихонов, Петров и многие другие, за счет своей мощи и характера очень органично вписались в систему игры тренера. С учетом их мастерства, а также наличия глубины состава можно сказать, что «Ак Барс» готов к борьбе за Кубок Гагарина», — считает Канарейкин.

В минувшем сезоне «Ак Барс» под руководством Квартальнова выиграл Восточную конференцию КХЛ. В первом раунде плей-офф казанцы в четырех матчах прошли нижнекамский «Нефтехимик» (4:0), а в полуфинале должны были встретиться с уфимским «Салаватом Юлаевым». Но из-за угрозы распространения коронавируса розыгрыш Кубка Гагарина был завершен досрочно.

По итогам сезона два игрока «Ак Барса» выиграли индивидуальные призы КХЛ. В номинации лучшего голкипера сезона победил Тимур Билялов, а приз имени Алексея Черепанова завоевал нападающий Артем Галимов.

Подробнее о работе казанской команды на трансферном рынке можно почитать в материале «Реального времени».