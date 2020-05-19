Колледжи признались, что не могут выполнить все требования Минобразования

Студентов разрешили учить очно

Ровно 2 месяца — с 19 марта по 19 мая — колледжи и техникумы республики не имели права учить студентов очно. Все занятия шли исключительно дистанционно. Но профессиональные образовательные программы требуют практики — «непосредственно в мастерских, лабораториях, на производственных участках», как сказано на сайте республиканского Минобра.

В связи с этим техникумам, колледжам и другим организациям профессионального образования с сегодняшнего дня разрешается возобновить очное обучение. Правда, не целиком, а в отношении «отдельных структурных частей профессиональных образовательных программ». При этом нужно неукоснительно соблюдать меры профилактики и противодействия эпидемии.

Срок окончания учебного года в таких организациях остался прежним (30 июня), а с 1 июня начинается приемная кампания.

«В общем, мы не можем выполнить все рекомендации министерства»

«Реальное время» опросило руководство нескольких известных техникумов и училищ Казани, и выяснилось: открываться они не спешат. Кто-то сомневается, что сможет обеспечить необходимые требования по организации безопасного обучения. Так, Миляуша Сорокина, заместитель директора по учебной работе Казанского театрального училища, говорит, что, с одной стороны, есть предметы, по которым либо невозможно, либо сложно организовать дистанционную работу.

«Но, с другой стороны, нами руководит страх, — говорит она. — Мы должны создать все необходимые условия (не все из них мы сможем обеспечить) при выходе на очное обучение, и нас беспокоит то, что, не дай бог, кто-то из детей заболеет, и мы потом будем за это отвечать. Получаются «ножницы»: вроде бы и надо выходить, но присутствуют опасения. Пока мы не приняли окончательного решения. Безопасность сотрудников и детей — это самое главное.

Что касается постановления министерства, то нужно выполнить ряд важных условий. К примеру, у нас должны быть обеззараживающие воздух приборы, которые стоят немалых денег и которые мы не можем приобрести сиюминутно. Помимо этого, мы должны иметь пятидневный запас масок, перчаток, детям нужно носить шапочки. Также дети должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а мы проводим тренинги, репетируем сцены, где это невозможно. В общем, мы не можем выполнить все рекомендации министерства. Рекомендаций, действительно, много, два-три листа. После ухода одной группы должно пройти 20 минут до прихода другой, после каждого урока уборщица должна провести влажную уборку».

«Возобновлять теоретическое обучение нет смысла»

Итогового решения не приняли и в Казанском педагогическом колледже. Сабиля Гаффарова, заместитель директора, сообщила «Реальному времени», что администрация пишет сейчас письмо в Минобрнауки РТ по поводу того, какие занятия можно организовать в училище сейчас. Ясность появится в ближайшие дни.

— Думаю, возобновлять теоретическое обучение нет смысла, но нас в первую очередь волнует практика, которая проходит в базовых организациях. К примеру, у нас есть летняя практика в детских садах — как мы переведем это на «очку»? Мы напрямую зависим от них и всё должны согласовать. Или мы переносим практику на следующий год, или же откроемся — пока решаем. До этого мы меняли учебный план, заменяли практики теоретическими часами, откладывали, надеялись на лучшее, а сейчас выходит так, что не получается в этом году, и у нас есть возможность перенести все практики (кроме преддипломной) на следующий год.

Директор Казанского строительного колледжа Александр Проснев тоже сообщает, что решение пока не принято, но если «очка» в колледже и возобновится, то только в рамках подготовки к итоговой аттестации.



«Никто не будет рисковать здоровьем детей и сотрудников, всё предварительно взвешивается»

Лилия Мусина, заслуженный учитель РТ, заместитель директора по учебной работе в Казанском медицинском колледже, не так категорична, но тоже высказывает очень осторожную точку зрения:

— Сейчас этот вопрос решается с руководством колледжа и с учредителями. Все пока на стадии рассмотрения и согласования. Подготовлен большой, хороший документ по методическим рекомендациям и требованиям эпиднадзора, и там очень серьезные требования для возобновления очного обучения. У каждого образовательного учреждения свои возможности и по материально-технической базе, и по ряду других направлений. Если учреждение может выполнить все требования, то почему бы и не возобновить очное обучение? Не может быть единого ответа для всех. Вопрос обеспечения безопасности сейчас самый главный. Никто не будет рисковать здоровьем детей и сотрудников, все предварительно взвешивается.

В Казанском авиационно-техническом колледже имени В.П. Дементьева нам сообщили, что очно пройдет только защита дипломных проектов и подготовка к ГИА.

— Остальные процессы будут так же реализовываться дистанционно. В целом все уже вошли в эту удаленную работу, думаю, на качество это не повлияет, и в этом же режиме закончим этот учебный год для всех переходящих групп. Мы адаптировали свой учебный процесс, все, что касалось производственной практики, мы постарались перенести на следующий учебный год, поэтому все, что касается теоретического обучения, проводится дистанционно, — рассказала «Реальному времени» Эльвира Соколова, заместитель директора колледжа.





Лина Саримова, Людмила Губаева